Программа «Пульс»: Гериатрическим центрам в Приморье — быть!
Население Приморья тоже стареет. При этом растет продолжительность жизни. Важно, чтобы старшее поколение было окружено профессиональной медицинской помощью
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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