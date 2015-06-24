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Китайская компания 9 Air совершила свой первый рейс во Владивосток

Китайская компания 9 Air совершила свой первый рейс во Владивосток

Фото: pixabay.com

13 января авиакомпания 9 Air совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика из Китая приземлился в воздушной гавани Приморья в 15:50, сообщает "Вести: Приморье" .

Полеты по маршруту Владивосток-Иу будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам. Согласно расписанию, на данный момент вылеты из Владивостока будут совершаться в 17:00 местного времени, а прилет во Владивосток в 15:50. Время в пути составит 3 часа 45 минут.

Аэропорт ведет постоянную работу по привлечению авиакомпаний из Китая. Всего в 2019 году аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток также выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern, отметили в пресс-службе аэропорта Владивостока.

Китайское направление является одним из самых популярных среди жителей Приморского края. За 2019 года прирост на рейсах в Китай составил +7%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами Поднебесной. В планах воздушной гавани Приморья открытие новых рейсов из различных регионов Китая, а также привлечение новых авиакомпаний.

Отметим, 9 Air (кит. 九元航空) — китайская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Гуанчжоу, дочернее предприятие другого авиаперевозчика Juneyao Airlines. Портом приписки компании и её главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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