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Вооружен и опасен: инспекторы задержали «заблудившегося» нарушителя

Вооружен и опасен: инспекторы задержали «заблудившегося» нарушителя

Фото: пресс-служба нацпарка

Инспекторы «Земли леопарда» задержали вооруженного нарушителя, который, охотясь в соседнем охотхозяйстве, «случайно» зашел вглубь национального парка. Незваный гость не успел погубить животных, однако может стать фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Задержание произошло в ходе планового рейда оперативной группы отдела охраны «Земли леопарда». Обнаружив на границе нацпарка следы неизвестного человека, инспекторы проследовали за ним вглубь заповедной территории. В ходе разыскных мероприятий был задержан охотник. При себе у него оказалось заряженное ружье, что стало основанием для сопровождения его в отделение полиции.

Инспекторам и полицейским задержанный пояснил, что охотился в соседствующем с нацпарком охотхозяйстве, однако заблудился и, с его слов, по незнанию ушел от его границ вглубь «Земли леопарда». Однако непонимание того, где он находится, не остановило мужчину от попытки продолжить охоту, и в момент задержания его ружье было заряжено и не убрано в чехол. 

«Задержанный явно умышленно нарушал закон: его следовая дорожка проходила в непосредственной близости от ярких предупреждающих аншлагов, обозначающих границы особо охраняемой природной территории федерального значения, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Наличие этих знаков исключает вероятность того, что люди могли заблудиться. К тому же каждый охотник должен твердо знать границы своего участка, тем более, если он граничит с нацпарком».

Примечательно, что в прошлые годы данный гражданин уже неоднократно был задержан государственными инспекторами «Земли леопарда» за подобные нарушения. Этот факт также говорит не в пользу версии о случайности произошедшего.

Присутствие человека на территории «Земли леопарда» также было зафиксировано с помощью данных спутникового оборудования. Во время задержания был составлен протокол досмотра и изъятия оружия. На место обнаружения нарушителя также прибыла группа сотрудников регионального Госохотнадзора, ответственных за соблюдение природоохранного законодательства вне границ нацпарка. 

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 258 УК РФ о незаконной охоте на ООПТ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, что территория национального парка граничит с рядом охотхозяйств, в которых с 1 ноября до 15 января открыт сезон охоты на копытных и пушных зверей. Охота на «Земле леопарда» полностью запрещена.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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