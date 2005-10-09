Полиция разыскивает несовершеннолетних, пропавших в Уссурийске

В отдел МВД России по г. Уссурийску поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение не установлено, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Личный состав органов внутренних дел Приморского края ориентирован на розыск несовершеннолетних.

Полиция разыскивает:

Лаборешных Галина Владиславовна 09.10.2005 года рождения.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавое телосложения, лицо продолговатое, европейский тип, глаза зеленые, волос до плеч русого цвета, цвет кожи смуглый.

Была одета: Синий пуховик ниже колена с капюшоном с опушкой, штаны джиггеры цвета хаки, шапка вязаная с бубоном белого цвета, обувь «уги» черного цвета.

Козинкин Роман Андреевич, 20.02.2006 года рождения

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 180 см, худощавый, волосы – кудрявые темно-русые, глаза карие, нос – прямой. Особые приметы: из-за плохого зрения сильно прищуривает глаза.

Был одет: куртка серого цвета с длинным подолом, с капюшоном, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. Особые приметы: при ходьбе сильно сутулится, носит очки.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит обращаться в отдел МВД России по городу Уссурийску по телефонам: 8 (4234) 32-16-26, 02 (с мобильного 102).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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