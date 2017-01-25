Городское сообщество ТОСов набирает силу. Репортаж смотрите в 20:45

Во Владивостоке набирает силу городское сообщество «Территориального Общественного Самоуправления». Жители отдельных домов и даже целых кварталов постепенно приходят к мысли, что за порядок в собственных дворах и подъездах необходимо отвечать самим. Репортаж Максима Каленника об этом вы увидите в выпуске программы в 20:45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]