46-летний развратник малолетних предстанет перед судом в Приморье

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, которыйн обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетних).

По версии следствия, 1 октября 2019 года в безлюдном месте возле гаражей на улице Калинина в городе Владивостоке обвиняемый в присутствии нескольких малолетних детей возрастом от 10 до 12 лет умышлено обнажал половые органы. На следующий день обвиняемый совершал аналогичные действия в присутствии малолетних в заброшенном здании на улице Липовая.

Видеозапись преступления, сделанная детьми, появилась 3 октября в социальных сетях и средствах массовой информации Приморского края. В связи чем следствие незамедлительно организовало доследственную проверку, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов подозреваемый был установлен и задержан в те же сутки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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