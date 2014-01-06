Два человека погибли в Приморье в результате пожара в частном доме 

В результате пожара в жилом доме в Кировском районе погиб пожилой хозяин жилища и его гость. Предварительной причиной возгорания считается неисправность печного отопления.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сообщение о возгорании частного дома в селе Хвищанка поступило пожарным от местных жителей, которые заметили пламя в помещении зимней кухни.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пламя и обнаружили в доме два сильно обгоревших тела. Полицейские вскоре установили личности погибших, которыми оказались 71-летний хозяин жилища и его 60-летний приятель.

По предварительным данным, мужчины скончались от отравления угарным газом, а причиной возгорания стала неисправность печного отопления в доме.

По факту гибели двух людей в результате пожара проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru