Во Владивостоке проводится доследственная проверка из-за смерти школьницы в городской больнице
Во Владивостоке региональный СК начал доследственную проверку из-за смерти 9-летней школьницы в городской больнице. Несовершеннолетняя скончалась в период прохождения курса лечения от пневмонии.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю, третьеклассница заболела во время новогодних каникул пневмонией, после чего из-за сильных симптомов была госпитализирована для лечения. 14 января ребенок скончался в медицинском учреждении.
В настоящее время сотрудники приморского Следственного комитета проводят доследственную проверку. Родственники хотят узнать, не было ли халатности со стороны медицинских работников, поэтому обратились с заявлением в органы.
Как сообщает Vl.ru со ссылкой на министерство здравоохранения правительства Приморского края, основными причинами смерти стали тяжелое, молниеносное течение болезни. Учитывая это, начата проверка по факту надлежащего оказания качественного лечения маленькой пациентке.
Крайздрав тоже начал внутреннюю проверку по факту смерти девочки. Специальной комиссии предстоит изучить лабораторные исследования, а также патолого-анатомическое заключение. Все они будут детально разобраны комиссией по контролю качества оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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