28 купелей оборудуют на Крещение в Приморье
В Приморье повсеместно проводится подготовка купелей к празднику Крещения, который отмечается 19 января. На территории Приморского края накануне праздника будет организовано 28 оборудованных крещенских купелей. Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. В преддверии Крещения государственными инспекторами по маломерным судам и работниками спасательных подразделений повсеместно будет проводиться разъяснительная работа с гражданами по предупреждению несчастных случаев.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов только в оборудованных и предназначенных для этого местах.
Правила безопасности при погружении в крещенскую купель:
- не заходите в купель до освещения её представителем Православной Церкви;
- убедитесь, что Ваше купание находится под контролем представителей служб спасения и медицинских работников;
- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- не ныряйте в воду непосредственно со льда.
Запрещено:
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- погружаться в ледяную воду людям с сердечнососудистыми заболеваниями
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте.
Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд затем нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.
Единый телефон пожарных и спасателей «101»
Места проведения обряда крещения в Приморском крае, оборудованные для купания на 18 и 19 января:
1. г. Владивосток, санаторий «Океан», ул. Санаторная 21;
2. г. Владивосток, посёлок Подножъе, Бухта «Новик»;
3. г. Владивосток, яхт-клуб «Тихий Океан»», ул. Батарейная 3;
4. г. Дальнегорск, ул. Набережная 15;
5. с. Чугуевка, ул. Луговая 6;
6. г. Спасск-Дальний, озеро Петросянцево, западная окраина;
7. г. Арсеньев, река Арсеньевка у Кониловского моста;
8. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Терней, река Падь Устьюговка, 05 км. Вверх по течению от устья;
9. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Пластун, территория церкви;
10. Шкотовский муниципальный район, Церковь посёлок Шкотово, пластиковый бассейн;
11. Церковь г. Большой Камень, пластиковый бассейн;
12. Церковь ЗАТО Фокино, пластиковый бассейн;
13. г. Дальнереченск, река Большая Уссурка, район прибрежной полосы ул. Береговая;
14. Яковлевский муниципальный район, река Арсеньевка (Покровский мост) автодорога «Яковлевка-Покровка»;
15. Уссурийский городской округ посёлок Радужный, бухта Южная;
16. Уссурийский городской округ село Борисовка, база отдыха «Благодать»;
17. Хасанский муниципальный район. База отдыха «Тёплое море»;
18. г. Артём, посёлок Заводской, ул. Московская,8;
19. Партизанский муниципальный район, село Екатериновка, река Партизанская;
20. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Решетникова 111 А, база отдыха «Пионер»;
21. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Набережная 12;
22. Хорольский муниципальный район. Поповское водохранилище село Поповка;
23. Хорольский муниципальный район, Благодатненское водохранилище село Благодатное;
24. Лесозаводский городской округ, река Уссури, правый берег напротив базы ГИМС;
25. Кировский муниципальный район, посёлок городского типа Кировский, река Уссури, левый берег в районе райбольницы;
26. Кировский муниципальный район, посёлок Горные ключи, река Уссури, левый берег, протока в районе Святотроицкого монастыря;
27. Надеждинский городской округ, посёлок Соловей ключ;
28. Кавалеровский муниципальный район, река Кавалеровка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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