28 купелей оборудуют на Крещение в Приморье

В Приморье повсеместно проводится подготовка купелей к празднику Крещения, который отмечается 19 января. На территории Приморского края накануне праздника будет организовано 28 оборудованных крещенских купелей. Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. В преддверии Крещения государственными инспекторами по маломерным судам и работниками спасательных подразделений повсеместно будет проводиться разъяснительная работа с гражданами по предупреждению несчастных случаев.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов только в оборудованных и предназначенных для этого местах.

Правила безопасности при погружении в крещенскую купель:

- не заходите в купель до освещения её представителем Православной Церкви;

- убедитесь, что Ваше купание находится под контролем представителей служб спасения и медицинских работников;

- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- не ныряйте в воду непосредственно со льда.

Запрещено:

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- погружаться в ледяную воду людям с сердечнососудистыми заболеваниями

- подавать крики ложной тревоги;

- подъезжать к купели на автотранспорте.

Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд затем нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.

Единый телефон пожарных и спасателей «101»

Места проведения обряда крещения в Приморском крае, оборудованные для купания на 18 и 19 января:

1. г. Владивосток, санаторий «Океан», ул. Санаторная 21;

2. г. Владивосток, посёлок Подножъе, Бухта «Новик»;

3. г. Владивосток, яхт-клуб «Тихий Океан»», ул. Батарейная 3;

4. г. Дальнегорск, ул. Набережная 15;

5. с. Чугуевка, ул. Луговая 6;

6. г. Спасск-Дальний, озеро Петросянцево, западная окраина;

7. г. Арсеньев, река Арсеньевка у Кониловского моста;

8. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Терней, река Падь Устьюговка, 05 км. Вверх по течению от устья;

9. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Пластун, территория церкви;

10. Шкотовский муниципальный район, Церковь посёлок Шкотово, пластиковый бассейн;

11. Церковь г. Большой Камень, пластиковый бассейн;

12. Церковь ЗАТО Фокино, пластиковый бассейн;

13. г. Дальнереченск, река Большая Уссурка, район прибрежной полосы ул. Береговая;

14. Яковлевский муниципальный район, река Арсеньевка (Покровский мост) автодорога «Яковлевка-Покровка»;

15. Уссурийский городской округ посёлок Радужный, бухта Южная;

16. Уссурийский городской округ село Борисовка, база отдыха «Благодать»;

17. Хасанский муниципальный район. База отдыха «Тёплое море»;

18. г. Артём, посёлок Заводской, ул. Московская,8;

19. Партизанский муниципальный район, село Екатериновка, река Партизанская;

20. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Решетникова 111 А, база отдыха «Пионер»;

21. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Набережная 12;

22. Хорольский муниципальный район. Поповское водохранилище село Поповка;

23. Хорольский муниципальный район, Благодатненское водохранилище село Благодатное;

24. Лесозаводский городской округ, река Уссури, правый берег напротив базы ГИМС;

25. Кировский муниципальный район, посёлок городского типа Кировский, река Уссури, левый берег в районе райбольницы;

26. Кировский муниципальный район, посёлок Горные ключи, река Уссури, левый берег, протока в районе Святотроицкого монастыря;

27. Надеждинский городской округ, посёлок Соловей ключ;

28. Кавалеровский муниципальный район, река Кавалеровка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]