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Роскомнадзор проведет день открытых дверей в Приморье

Роскомнадзор проведет день открытых дверей в Приморье

Фото: chelsosna.ru

День открытых дверей приурочен к Международному дню защиты персональных данных, который отмечается 28 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора по Приморскому краю, операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Управления Роскомнадзора по Приморскому краю.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор, с основными нарушениями в сфере защиты прав субъектов персональных данных.

Мероприятие состоится 28 января 2020 года в 11.00 в здании Управления Роскомнадзора по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Беломорская, д. 18, 2 этаж (конференц-зал).

Необходима предварительная регистрация участников по телефону: 8 (423) 239-08-33 или 239-08-23 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу – с 09:00 до 16:45) либо по электронной почте: rsockanc25@rkn.gov.ru.

Вопросы, на которые желают получить ответы участники мероприятия, можно направить на электронную почту по адресу: rsockanc25@rkn.gov.ru.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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