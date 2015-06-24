Самолеты, которые летали из Москвы во Владивосок, приспособят для уничтожения подлодок

Самолеты Ту-204/214, которые ранее использовались для пассажирских перевозок, в том числе из Владивостока в Москву, после переоборудования будут использовать как противолодочные. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Известия.

По данным газеты, уже подготовлено тактико-техническое требование на создание нового противолодочного авиационного комплекса (ПлАК). В качестве главного кандидата рассматривается пассажирский авиалайнер Ту-204 или его вариант Ту-214. Преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда.

Предполагается, что в состав ПлАКа войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины, а также противолодочное вооружение, они получат и десантируемые с самолета беспилотные катера. Утверждается, что найденные подлодки ПлАК сможет уничтожать собственным бортовым вооружением.

Самолеты Ту-204-300 использовались в том числе авиакомпанией «Владивосток Авиа». Ту-204-300 — первый российский двухмоторный самолёт, способный совершить беспосадочный перелёт во Владивосток из Москвы и Санкт-Петербурга. Первый полёт Ту-204-300 совершил 18 августа 2003 года, тогда же был продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2003.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]