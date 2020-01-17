Синоптики уточнили прогноз на "крещенский" снегопад (карта)

19 января на юге Приморского края возможны осадки в виде снега, сообщают "Вести:Приморье".

Согласно данным интерактивной карты windy.tv, во Владивостоке снег начнется утром в воскресенье и продлится до вечера. Всего ожидается выпадение более 5 чантиметров снега.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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