Синоптики уточнили прогноз на "крещенский" снегопад (карта)
19 января на юге Приморского края возможны осадки в виде снега, сообщают "Вести:Приморье".
Согласно данным интерактивной карты windy.tv, во Владивостоке снег начнется утром в воскресенье и продлится до вечера. Всего ожидается выпадение более 5 чантиметров снега.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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