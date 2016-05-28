Скульпторы из Приморья поборются за высшую награду в конкурсе "Ледовая фантазия"

Международный конкурс ледовых скульптур "Ледовая фантазия" стартовал на главной площади Хабаровска, участие в творческом состязании принимают художники из четырех стран, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровска.

"Художники из России, Франции, Китая и Белоруссии поборются за победу в XVI международном конкурсе ледовых скульптур "Ледовая фантазия"… Заявки на участие подали 10 команд. Помимо иностранных гостей в краевой центр также приехали скульпторы из Санкт-Петербурга, Приморья, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономии", - говорится на сайте ведомства.

Художники должны выполнить скульптуру за три дня, до 20 января. Для этого на площади установили ледяные блоки размером 2х2 метра. Как рассказал президент Дальневосточной ледовой корпорации, председатель жюри конкурса «Ледовая фантазия» Сергей Логинов, творчество авторов не ограничивается определенной тематикой.

- У вас полная свобода действий. Вы не ограничены не только тематикой, но и размерами. Разрешается выступать за границы блока настолько, насколько вам этого хочется, главное - не мешать коллегам, - поприветствовал участников конкурса Сергей Логинов.

Экспертное жюри оценит композиции по представленному эскизу, а также технику, мастерство, эмоциональность. Победителей ждут денежные премии.

За первое место выплатят 200 тысяч рублей, серебряному призеру - 150 тысяч, за третье – 100 тысяч рублей. Отдельный приз - для победителя конкурса зрительских симпатий.

Уточняется, что конкурс проводится в 16-й раз. С 2014 года соревнование скульпторов организуют раз в два года, это позволило увеличить призовой фонд и встать на один уровень с другими мировыми фестивалями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]