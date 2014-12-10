Незаметные машины с супер начинкой появились в Росгвардии

Первую партию незаметных машин с дронами доставили Росгвардии. Они отличаются своей незаметностью и оснащенностью, сообщает «Вести: Приморье».

Первую партию незаметных в городе машин связи, оснащенных квадрокоптерами, поставили Росгвардии.

Новый транспорт из трех рабочих мест. Аппаратная связи разработана на российском радиозаводе на транспортной базе Ford Transit. Преимущества - грузоподъемность до 3,5 тонн и усиленная мощность электрогенератора, а также большое эргономичное пространство кузова при внешних компактных габаритах. При этом городской автомобиль обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности.

Аппаратная включает в себя широкий спектр устройств, разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях. При этом 90% техники, использованной при оборудовании аппаратной, – российского производства, отмечает РИА Новости.

Известно, что новые автомобили также оснащены дронами, ноутбуками, телефонами, видеогаджетом для проведения конференций и другой современной технологической начинкой. Снаружи на машине установлены четыре камеры, позволяющие видеть панорамную картинку. Помимо этого, имеется камера с 30-кратным увеличением для детального просмотра, которая выдвигается из крыши.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]