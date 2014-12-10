Незаметные машины с супер начинкой появились в Росгвардии
Первую партию незаметных машин с дронами доставили Росгвардии. Они отличаются своей незаметностью и оснащенностью, сообщает «Вести: Приморье».
Первую партию незаметных в городе машин связи, оснащенных квадрокоптерами, поставили Росгвардии.
Новый транспорт из трех рабочих мест. Аппаратная связи разработана на российском радиозаводе на транспортной базе Ford Transit. Преимущества - грузоподъемность до 3,5 тонн и усиленная мощность электрогенератора, а также большое эргономичное пространство кузова при внешних компактных габаритах. При этом городской автомобиль обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности.
Аппаратная включает в себя широкий спектр устройств, разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях. При этом 90% техники, использованной при оборудовании аппаратной, – российского производства, отмечает РИА Новости.
Известно, что новые автомобили также оснащены дронами, ноутбуками, телефонами, видеогаджетом для проведения конференций и другой современной технологической начинкой. Снаружи на машине установлены четыре камеры, позволяющие видеть панорамную картинку. Помимо этого, имеется камера с 30-кратным увеличением для детального просмотра, которая выдвигается из крыши.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.12.2014 Первую партию угля из порта Восточный в страны АТР планируется отправить в 2018 году
-
04.06.2019 Троих граждан, находящихся в розыске, задержали сотрудники Росгвардии в Приморье
-
17.05.2017 Росгвардия проводит проверку из-за дорожного конфликта с участием автомобиля спецсвязи во Владивостоке
-
07.01.2017 На вооружение Росгвардии поступят модернизированные бронетранспортеры
-
24.03.2018 Во Владивостоке начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан
-
03.04.2019 Известный автобренд устроит распродажу во Владивостоке
Добавить комментарий