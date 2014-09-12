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Камеры фото и видеофиксации устанавливают на Алеутской

Камеры фото и видеофиксации устанавливают на Алеутской

Фото: dps_patrul

На улице Алеутской устанавливают камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_patrul.

Все-таки они рассчитаны на пешеходов. Пропускайте, будьте внимательны. Камер на Алеутской несколько, в разных местах, отмечает dps_patrul.

Установка нового устройства вызвала негодование жителей дальневосточной столицы.

«Постепенно и планомерно портят жизнь водителям»

«На головы себе камеры поставили бы»

«Водители, соблюдай правила ПДД и всё будет хорошо»

«На головы себе камеры поставили бы»

«И как они работают, ни разу не разъяснили гражданам, где паспорт с инструкцией?»

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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