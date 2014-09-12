Камеры фото и видеофиксации устанавливают на Алеутской

На улице Алеутской устанавливают камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_patrul.

Все-таки они рассчитаны на пешеходов. Пропускайте, будьте внимательны. Камер на Алеутской несколько, в разных местах, отмечает dps_patrul.

Установка нового устройства вызвала негодование жителей дальневосточной столицы.

«Постепенно и планомерно портят жизнь водителям»

«На головы себе камеры поставили бы»

«Водители, соблюдай правила ПДД и всё будет хорошо»

«На головы себе камеры поставили бы»

«И как они работают, ни разу не разъяснили гражданам, где паспорт с инструкцией?»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]