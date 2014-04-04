Стоимость полиса ОСАГО изменилась

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в прошлом году снизилась на 5 процентов по сравнению с 2018 годом. При этом есть регион-рекордсмен, где цена полиса снизилась почти в два раза. Российский союз автостраховщиков подвел итоги прошлого года и посчитал стоимость полисов обязательной автогражданки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «РГ".

Снижение средней стоимости полисов ОСАГО отмечается в 74 регионах, где проживают более 95 процентов всех автовладельцев. Для автомобилей физлиц средняя премия снизилась за год на 3,35 процента, отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Более чем на 10 процентов подешевели полисы в пяти регионах, где проживают 3,4 процента всех автовладельцев. В Магаданской области - тот самый регион-рекордсмен - средняя стоимость полисов упала на 42,1 процента. В денежном выражении полисы подешевели на 1582 рубля. В Еврейской автономной области снижение произошло на 13,4 процента, или 394 рубля. В Республике Коми средняя стоимость полисов снизилась на 12,4 процента, или 669 рублей. В Пермском крае полисы потеряли в цене 11,8 процента, или 689 рублей. В Белгородской области снижение составило 10,5 процента, минус 451 рубль.

Более чем на 5 процентов снизилась средняя премия в 30 регионах России, в которых проживают в общей сложности 48,6 процента автовладельцев. Среди них Москва, в которой проживают около 14 процентов всех автовладельцев. Здесь средняя стоимость полиса снизилась на 8,4 процента, или 776 рублей. В Санкт-Петербурге, в котором проживают 4,6 процента всех автовладельцев, снижение составило 5,5 процента, или 448 рублей. В Республике Татарстан, в которой 3,3 процента всех автовладельцев, средняя стоимость снизилась на 7,8 процента, или 501 рубль.

Еще в 39 регионах, в которых проживают 43,3 процента всех автовладельцев, средняя стоимость полисов снизилась на 5 процентов. Самый крупный из них - Московская область. Здесь проживают 5,5 процента всех автовладельцев. Снижение составило 4,9 процента, или 360 рублей. В Краснодарском крае, в котором 4 процента всех автовладельцев, средняя стоимость за год снизилась на 1,1 процента, или 65 рублей. Небольшое снижение было отмечено несмотря на то, что этот регион находится в так называемой "красной" - наиболее убыточной для страховщиков - зоне рейтинга регионов. Так, по итогам I полугодия 2019 года он занял в рейтинге 19-ю строчку из 20 регионов "красной" зоны.

Еще в трех регионах из этих 39 одинаковое количество проживающих в них автовладельцев - 2,6 процента. Это Самарская область, где средняя стоимость снизилась на 4,7 процента, или 261 рубль, Республика Башкортостан - снижение на 4,2 процента, или 226 рублей, и Ростовская область - снижение на 3,9 процента, или 196 рублей.

- Мы видим, что по итогам 2019 года показатели начала реформы по индивидуализации тарифов совпали с предсказанными - большинство автовладельцев стали платить за полис ОСАГО меньше, - отметил Игорь Юргенс. - Однако с 1 декабря стоимость средней "корзины" запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10 процентов. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу.

Напомним, что поправки в закон об ОСАГО внесены в Госдуму. Они предполагают расширение тарифного коридора на 30 процентов вверх и вниз, а также введение новых коэффициентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]