«Пробьют» и украдут: специалист рассказал о рисках заражения Windows 7
14 января компания Microsoft отказалась выпускать обновления для операционной системы Windows 7, сообщает «Вести: Приморье».
Продолжать работать на компьютере, на котором установлена Windows 7, можно, но это будет безопасно только в том случае, если не выходить с него в Интернет, а использовать только как печатную машинку, считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Дальнейшее использование компьютера с устаревшей операционной системой опасно одним: компьютеры могут быть легко завирусованы, а данные пользователей похищены — достаточно поставить программное обеспечение, в котором будет вирус. И учитывая, что 17 процентов пользователей ещё на «семёрке», примерно каждый шестой компьютер находится в зоне риска, отметил Клименко в интервью «Парламентской газете».
Антивирус не бесполезен, и он может помочь. Но это только одна из частей защиты, которая ставится на основу — операционную систему. А если сама основа дырявая, не обновляется и не правится, то ваш компьютер сначала «пробьют», всё украдут, и только потом антивирус поможет справиться с вирусом. Он всё-таки работает по следам. По большому счёту, к вашим данным можно пробиться извне только из Интернета. Если Сеть отключить, ничего не будет. Можно смело продолжать использовать компьютер в качестве печатной машинки, пояснил Герман Клименко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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