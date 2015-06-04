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Опасность рядом: зараженных неизвестным вирусом становится больше

Опасность рядом: зараженных неизвестным вирусом становится больше

Фото: pixabay.com

Власти Китая подтвердили десятки случаев заражения неизвестным ранее коронавирусом, сообщает «Вести: Приморье»

Вспышку вируса, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе китайском городе Ухань. Оценка экспертов о количестве заразившихся основана на численности местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров. В Ухане проживают около 19 млн человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тыс. иностранцев, отмечают они.

Эксперты указывают, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится 5-6 дней.


По оценкам исследователей, опубликованным на сайте Имперского колледжа Лондона в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний в общей сложности более 1700 случаев заражения выявили в городе Ухань. Данные были составлены на 12 января 2020 года.

Вполне вероятно, что вспышка нового коронавируса в Ухане вызвала значительно больше случаев умеренного или тяжелого респираторного заболевания.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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