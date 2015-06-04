Опасность рядом: зараженных неизвестным вирусом становится больше
Власти Китая подтвердили десятки случаев заражения неизвестным ранее коронавирусом, сообщает «Вести: Приморье»
Вспышку вируса, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе китайском городе Ухань. Оценка экспертов о количестве заразившихся основана на численности местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров. В Ухане проживают около 19 млн человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тыс. иностранцев, отмечают они.
Эксперты указывают, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится 5-6 дней.
По оценкам исследователей, опубликованным на сайте Имперского колледжа Лондона в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний в общей сложности более 1700 случаев заражения выявили в городе Ухань. Данные были составлены на 12 января 2020 года.
Вполне вероятно, что вспышка нового коронавируса в Ухане вызвала значительно больше случаев умеренного или тяжелого респираторного заболевания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
17.01.2020 Опасность рядом: от нового смертельного вируса умер ещё один человек
-
04.06.2015 Туристы отказываются лететь в Южную Корею из-за вируса MERS
-
12.06.2015 В Южной Корее выявлены четыре новых случая заражения вирусом MERS
-
18.06.2015 В Новосибирске исключили заболевание MERS у жительницы Приморья
-
03.08.2015 Санконтроль сохранят на границе в Приморье, несмотря на прекращение вспышки вируса в Корее
-
03.03.2018 Во Владивостоке зафиксировано 10 случаев геморрагической лихорадки
Добавить комментарий