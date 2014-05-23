«Денежную» организацию ограбили во Владивостоке
Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает «Вести: Приморье».
43-летняя жительница краевого центра сообщила в дежурную часть полиции о том, что неизвестный похитил у неё деньги.
В офисе микрофинансовой организации, расположенной на Океанском проспекте, злоумышленник похитил 4 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала, как неизвестный мужчина напугал ее и потребовал отдать всю имеющуюся наличность. Затем, по словам женщины, он скрылся.
Ориентировка с приметами подозреваемого помогла нарядам полиции задержать 38-летнего ранее судимого жителя города Владивостока.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за грабеж, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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