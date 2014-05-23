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«Денежную» организацию ограбили во Владивостоке

«Денежную» организацию ограбили во Владивостоке

Фото: 1ul.ru

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает «Вести: Приморье».

43-летняя жительница краевого центра сообщила в дежурную часть полиции о том, что неизвестный похитил у неё деньги.

В офисе микрофинансовой организации, расположенной на Океанском проспекте, злоумышленник похитил 4 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала, как неизвестный мужчина напугал ее и потребовал отдать всю имеющуюся наличность. Затем, по словам женщины, он скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого  помогла  нарядам полиции задержать 38-летнего ранее судимого жителя города Владивостока.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за грабеж, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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