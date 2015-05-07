Вандал-малолетка покушается на музейную телефонную будку в центре Владивостока
Малолетний вандал сломал дверь музейной телефонной будки, которая находится около музейно-выставочного центра «Ростелекома» (Светланская, 57), сообщает «Вести: Приморье» по ссылкой на instagram-паблик dps__vl.
Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, хулиган атаковал будку около музея на остановке «Лазо» дважды за прошедшую неделю. Оба раза – днем. По записи с камеры видеонаблюдения можно предположить, что это школьник. Видно, как он с размаху несколько раз бьет по двери будки ногой, оглядываясь, чтобы убедиться, что его никто не видит. Затем мальчик садится в подъехавший автобус № 54а.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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