Вандал-малолетка покушается на музейную телефонную будку в центре Владивостока

Малолетний вандал сломал дверь музейной телефонной будки, которая находится около музейно-выставочного центра «Ростелекома» (Светланская, 57), сообщает «Вести: Приморье» по ссылкой на instagram-паблик dps__vl.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, хулиган атаковал будку около музея на остановке «Лазо» дважды за прошедшую неделю. Оба раза – днем. По записи с камеры видеонаблюдения можно предположить, что это школьник. Видно, как он с размаху несколько раз бьет по двери будки ногой, оглядываясь, чтобы убедиться, что его никто не видит. Затем мальчик садится в подъехавший автобус № 54а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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