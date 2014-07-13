Центр детской кардиологии в Приморье возобновит работу после капитального ремонта

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал краевой центр детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Учреждение откроет свои двери 1 февраля после капитального ремонта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Жизненно важное отделение располагалось в разных частях краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, а теперь получило единую «прописку» – седьмой этаж. Светлые и уютные палаты, процедурная, ординаторская, пост дежурной медсестры, кабинеты врачей – теперь все в одном месте.

«В конце 2018 года здесь были большие проблемы, в результате которых ушла половина коллектива, основной костяк. Было много обращений от жителей на неудовлетворительное состояние помещений. Поэтому мы рассмотрели возможность направить бюджетные средства, около 300 миллионов рублей, провели работу со специалистами, которые ушли. С марта по конец 2019 года был крайне напряженный период, нужно было создать и сверить проектно-сметную документацию, закупить и установить необходимое оборудование. Уложились, сделали все, чтобы свыше 600 детей получали здесь высококачественную помощь. Для мам и их ребят организованы очень хорошие условия», – сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В краевой центр специализированных видов медицинской помощи сегодня везут пациентов со всего Приморья с подозрениями на врожденный порок сердца и другими заболеваниями сердца. В отделении детской кардиологии готовы работать как с экстренными, так и с плановыми пациентами. В любой день в любое время суток здесь готовы организовать осмотр, обследовать, проконсультировать, поставить диагноз и определить дальнейшую маршрутизацию маленького пациента. А в случае необходимости – провести любые паллиативные операции без использования искусственного кровообращения.

Сейчас в стационаре отделения лечатся 13 пациентов, и каждый день продолжает поступать еще по три-четыре ребенка – всем им оказывается качественная и своевременная помощь.

В конце 2019 года в медцентре установлено современнейшее диагностическое оборудование: МРТ, рентген-аппарат и единственный в крае 128-срезовый томограф. Общая стоимость приобретения – более 214,5 миллиона рублей. Это уникальное оборудование, малодозовое, позволяет проводить диагностику детей с первых дней рождения.

Отделение детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии осуществляет специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь по профилю «детская кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия», проводит отбор больных для оказания помощи в клиниках федерального уровня, оказывает консультативную помощь медицинским организациям края, внедряет в практику новые, клинически эффективные и безопасные методы диагностики и лечения детей с заболеваниями сердца и сосудов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]