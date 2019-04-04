Прокуратура оспорила разрешение на строительство многоэтажки на территории сквера во Владивостоке
Прокуратура города Владивостока провела проверку после публикации на нашем сайте сюжета «Застройщик пытается высудить у мэрии право на строительство 23-этажной высотки во Владивостоке».
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока на основании заявления застройщика было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства (25-этажного многоквартирного жилого дома) в районе дома № 1 по улице Надибаидзе в г. Владивостоке.
Представленный в муниципалитет в целях получения разрешения на строительство градостроительный план земельного участка содержал сведения о возможности возведения на нем жилого дома.
Вместе с тем, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа земельный участок находится в территориальной зоне Р-1 – зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, бульваров, скверов, садов), что препятствует жилой застройке территории.
Учитывая изложенное, прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными действий органа местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство.
В судебном заседании ответчик признал заявленный прокурором иск.
Решением Ленинского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на Управление градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока возложена обязанность отменить разрешение на строительство 25-этажного многоквартирного жилого дома.
В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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