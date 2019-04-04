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Прокуратура оспорила разрешение на строительство многоэтажки на территории сквера во Владивостоке

Прокуратура оспорила разрешение на строительство многоэтажки на территории сквера во Владивостоке

Прокуратура города Владивостока провела проверку после публикации на нашем сайте сюжета «Застройщик пытается высудить у мэрии право на строительство 23-этажной высотки во Владивостоке».

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока на основании заявления застройщика было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства (25-этажного многоквартирного жилого дома) в районе дома № 1 по улице Надибаидзе в г. Владивостоке.

Представленный в муниципалитет в целях получения разрешения на строительство градостроительный план земельного участка содержал сведения о возможности возведения на нем жилого дома.

Вместе с тем, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа земельный участок находится в территориальной зоне Р-1 – зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, бульваров, скверов, садов), что препятствует жилой застройке территории.

Учитывая изложенное, прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными действий органа местного самоуправления по выдаче разрешения на строительство.

В судебном заседании ответчик признал заявленный прокурором иск.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на Управление градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока возложена обязанность отменить разрешение на строительство 25-этажного многоквартирного жилого дома.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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