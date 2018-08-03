Синоптики рассказали, когда в Приморье придут «китайские морозы»

Во вторник, 21 февраля, гребень антициклона обусловит в Приморском крае погоду без осадков и днем станет немного теплее, чем накануне. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ядро антициклона к середине недели с континента скатится на Японское море. Ветер сменится на южный и температурный фон станет еще выше. Максимальные температуры на большей территории края составят -4...-11 °С, на юге Приморья вероятны оттепели до 0...+3 °С.

В дальнейшем над Якутией обоснуется антициклон, гребень которого распространится над Приморским краем, что приведет к похолоданию в Приморье непосредственно накануне китайского Нового года. Усилится ветер, ночные морозы в большинстве районов в континентальной части края окрепнут, лишь на побережье будет теплее. Днем температурный фон также понизится. Осадки маловероятны.

Во Владивостоке на этой неделе осадков не предвидится. В начале недели температурный фон однородный, максимальные температуры -5...-8 °С, минимальные -13...-16 °С. В середине недели направление ветра с северного изменится на южное и станет значительно теплее. В ночные часы -8...-11 °С, днем слабоотрицательные температуры, -1...-4 °С. В конце недели во Владивостоке после потепления усилится ветер и резко похолодает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]