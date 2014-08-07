Путин отправил в отставку Генпрокурора России

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт kremlin.ru.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - собобщили в пресс-службе Кремля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]