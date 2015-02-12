Нелицеприятные факты в работе женской консультации вскрылись в Приморье

Исполняющий обязанности главы администрации Артёмовского городского Алексей Руденко провёл встречу с главным врачом Артёмовского родильного дома Константином Мигалем. Поводом для разговора стало обращение, поступившее в официальный аккаунт администрации округа в Instagram, в котором местный житель сообщал о нарушении режима работы женской консультации. Подписчик утверждал, что привёз родственницу в больницу в пятницу к 19:00 часам, но учреждение уже было закрыто, хотя в расписании указан режим работы по будням с 8:00 до 20:00, так же, как в и субботу в 8-15, женская консультация была закрыта, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на управление информации администрации АГО.

Руководитель учреждения здравоохранения ответил, что с сотрудниками, нарушившими режим работы, будет проведена беседа, и они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также от жителей города поступили сообщения о том, что попасть на приём в женскую консультацию довольно проблематично. К сожалению, в учреждении в настоящее время наблюдается нехватка врачей и принять всех пациентов в день обращения не представляется возможным. Но по словам главврача, нередки случаи, когда врачи задерживаются до позднего времени, принимая жительниц округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]