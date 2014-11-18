Очередная «вылазка» жителя Артема провалилась

В Артеме полицейские задержали подозреваемого в совершении серии преступлений, сообщает "Вести: Приморье".

Жительница Артема обратилась в полицию с заявлением о том, что в подъезде дома по улице Кирова неизвестный вырвал у нее из рук женскую сумку, в которой находились сотовый телефон и банковская карта, с которой были списаны 6 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Нигде не работающий 19-летний житель Артема был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и вернул похищенную сумку.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он освободился в 2018 году, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Было возбуждено уголовное дело по статье Грабеж. В ходе следствия установлена причастность задержанного еще к двум преступлениям.

Осенью 2019 года он неправомерно завладел машиной. Впоследствии она была обнаружена сожженной. Сумма причиненного ущерба составила 280 тысяч рублей.

В декабре, в районе городского рынка, применив насилие, злоумышленник вырвал из рук жительницы Артема женскую сумку, в которой находились денежные средства в размере 31 тысячи рублей.

Фигуранта заключили под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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