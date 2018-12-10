На каждом углу: водителей края ждут массовые проверки

Госавтоинспекция Приморского края предупреждает о проведении массовых профилактических мероприятий «нетрезвый водитель», сообщает "Вести: Приморье".

С 24 по 26 января на территории региона пройдут рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы.

Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, прибор или алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (423) 240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры. Кроме того, Госавтоинспекция Приморского края рекомендует участникам дорожного движения использовать средства фото, видео-фиксации при контактах с сотрудниками службы. Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]