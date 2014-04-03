Законопроект о предоставлении бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение принят в первом чтении

Законопроект, инициированный губернатором Приморья Олегом Кожемяко и предусматривающий предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, принят в первом чтении на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого Законодательного собрания. Право на эту меру поддержки предусмотрят для шести категорий жителей Приморья, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, основной целью законопроекта является сохранение и укрепление здоровья жителей края и повышение доступности санаторно-курортного лечения для некоторых категорий льготников.

«В этом году на санаторно-курортное лечение предусмотрено 35 миллионов рублей. Этого достаточно на приобретение тысячи путевок», – проинформировала она.

По законопроекту такое право получают: лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 70 лет, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, неработающие граждане, имеющие почетные звания, лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев.

Как пояснили в министерстве труда и соцполитики, путевки на санаторно-курортное лечение в Приморье продолжительностью 18 дней будут предоставляться один раз в три года при наличии медицинских показаний за счет краевого бюджета.

«Важное условие предоставление новой меры социальной поддержки – наличие гражданства Российской Федерации и регистрации по месту жительства или пребывания на территории Приморского края», - уточняют в социальном ведомстве.

Напомним, инициатива предоставления бесплатных путевок в санатории для некоторых категорий приморцев принадлежит губернатору края Олегу Кожемяко. Об этом глава региона заявил на конференции Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в конце прошлого года.

«Документ вступит в силу после принятия его в третьем чтении на заседании краевого Законодательного собрания», – напоминают специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]