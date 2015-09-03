На пенсию досрочно: льготы для многодетного папы

Многодетным отцам могут разрешить досрочно выходить на пенсию. Эта мера, по мнению авторов инициативы, "позволит снизить социальную напряженность в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, который предполагает возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных мужчин. Документ опубликован в среду в думской электронной базе.

"В целях смягчения последствий реформы по поручению президента России Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что данная мера "позволит снизить социальную напряженность в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста, станет весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка, создаст атмосферу стабильности в семейной жизни".

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]