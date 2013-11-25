Пункты пропуска планируется построить и реконструировать к 2024 году на Дальнем Востоке
23 пункта пропуска через государственную границу РФ планируется построить и реконструировать к 2024 году на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на "правительственном часе" в Совете Федерации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на interfax.
"В ДФО - 86 пунктов пропуска, но 29 из них не работает, а с десяток находится в неудовлетворительном состоянии. Ситуация постепенно меняется, до 2024 года за счет федерального бюджета построят и обустроят 23 пункта. Строительство еще двух - должны быть синхронизированы с трансграничными мостами", - приводит слова Козлова пресс-служба министерства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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