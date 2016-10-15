Внедорожник Mitsubishi Pajero покидает авторынок

Компания Mitsubishi рассказала о том, что продажи легендарного Pajero завершаются в России. Осенью прошлого года японцы привезли в нашу страну финальную партию внедорожников, состоящую из 500 экземпляров, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».

Сейчас у дилеров еще можно найти автомобили - осталось около 250 машин. Ввоз новых Pajero не планируется (это и понятно, ОТТС на модель действовало до декабря 2019 года).

Mitsubishi Pajero четвертого поколения поступил в продажу в 2006 году. В последнее время автомобиль предлагался c безальтернативным бензиновым мотором V6 3.0 (174 л.с.) и полным приводом Super Select. За внедорожник нужно отдать минимум 2 898 000 рублей. В прошлом году японцы продали в России 1205 экземпляров легендарной машины.

Появится ли в ближайшее время новое поколение Pajero - не очень понятно. Ранее проходила информация, что внедорожник разделит платформу с Patrol. Альянс Nissan-Mitsubishi рассматривает такую возможность и просчитывает, будет ли проект целесообразным с экономической точки зрения. Других подробностей пока нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]