Следственное управление объявляет набор

Следственное управление приглашает принять участие в отборе для поступления в образовательные учреждения ведомства, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю осуществляет отбор граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2020 г. по очной форме обучения:

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация Юрист), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет;

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация Магистр), профиль программы Следственная деятельность, срок обучения 2 года.

Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю до 01.04.2020 по адресу: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 42, каб. 610, контактный тел.: 242-91-74.

По окончании обучения выпускник направляется для прохождения службы в следственный орган Следственного комитета Российской Федерации, направивший его на обучение. При отсутствии вакансий в направившем следственном органе Следственного комитета Российской Федерации выпускник направляется для прохождения службы в любой следственный орган Следственного комитета Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]