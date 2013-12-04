Десятки миллионов рублей потратят на ремонт четырех подпорных стен во Владивостоке

На ремонт подпорных стен на Тунгусской, Русской, Ватутина и Муравьева-Амурского выделено 27 107 407 рублей. Все объекты должны быть готовы к 1 сентября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Самый дорогой объект – подпорная стена на Тунгусской, 69. На нее запланировано 12 046 986 рублей. В общем-то, самой стены на участке уже и нет – есть поваленные бетонные блоки и предупреждающая табличка от управляющей компании, что за сохранность автомобилей под останками стены они ответственности не несут.

В контракте прописано, что ремонтируемый участок подпорной стены запроектирован из таких же железобетонных блоков, только новых. Кроме того, восстановят и лестницу возле стенки – от нее тоже уже остались одни воспоминания и торчащая в разные стороны арматура.

Стена предполагается со свайным фундаментом, железобетонным основанием, гидроизоляцией и дополнительным армированием. Зимой хорошо видно, что из косогора льется грунтовая вода, поэтому в стене сделают продольный и поперечный дренаж. Саму стену отделают декоративными блоками, поставят новую лестницу с 14 ступенями и восстановят благоустройство. При этом в контракте прописан снос и корчевание трех деревьев, но вместо них обустроят только площадку под газон и восстановят тротуар. Компенсацию снесенных зеленых насаждений контракт не предполагает.

Второй контракт, на общую сумму 15 060 421 рубль, предполагает ремонт еще трех объектов: стены в районе Русской, 15, Муравьева-Амурского, 5 и Ватутина, 4.

Самая дорогая из стен – на Ватутина, 4 с частично подтопляемым участком. На нее выделено 6 632 801 рубль. Здесь как раз предполагается и пересадка деревьев, и посадка новых растений – саженцев деревьев и кустарников, высадка газона.





Сейчас этот объект в плохом состоянии – местами блоков нет, зато есть сползающий в машинам скальный грунт, который пытались удержать клумбами из покрышек. Видно, что и здесь сочатся грунтовые воды – часть блоков заледенела.

Стена будет опять же из блоков, длиной 60 метров, высотой три метра. Значительная часть средств должна уйти на строительство дренажа и водоотведения. После завершения работ по ремонту стены подрядчик должен будет заасфальтировать зону производства работ.

Второй по стоимости объект – стена возле Русской, 15. На нее предполагается потратить не менее 5 292 676 рублей. Среди демонтируемых объектов, кроме самой стены, также запланировано 8 деревьев и несколько опор уличных светильников.

Ремонту подлежит участок, длиной 64,2 метра и высотой до 3,6 метра. Аварийный участок, где блоки уже давно попадали, демонтируют и построят новую стену на фундаменте с армированием.

Третья стена в контракте находится возле дома № 5 по улице Муравьева-Амурского. Она стоит 3 134 944 рубля. Эта стена состоит из двух участков, верхнего и нижнего. Переделывать будут оба. Когда-то они были красивыми, выложенными из камня. Правда, со временем облицовка со стен упала, а раствор, держащий камни, высыпался.

Два дерева, растущих между стенками, срубят, а новых взамен не посадят. Новые стены построят из железобетонных блоков на фундаменте. Один участок будет длиной 16,8 метра, второй – 18,3 метра с металлическими ограждениями и небольшой лестницей на 11 ступенек. Предусмотрен также и дренаж на обоих участках.

Контрактом предусмотрен календарный график работ. Демонтаж трех стен должны завершить не позднее 1 мая 2020 года, а построить новые стены – к 17 августа. До 1 сентября участки нужно благоустроить. Календарного графика работ по стене на Тунгусской нет.

Отметим, что в контракте прописан запрет на складирование строительных материалов, строительного мусора и стоянку спецтехники в зоне произрастания зеленых насаждений. Для сноса зеленых насаждений требуется порубочный билет.

Гарантийный срок на выполняемые работы составит 5 лет. Обнаруженные в гарантийный срок дефекты устраняются подрядчиком за свой счет, при этом гарантийный срок на сооружение устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]