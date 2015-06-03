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Жители Уссурийска «обнесли» дачи в Надеждинском районе

Жители Уссурийска «обнесли» дачи в Надеждинском районе

Фото: pixabay.com

В Приморье полиция задержала подозреваемых в серии краж из частных домовладений, сообщает "Вести: Приморье".

В период с декабря 2019 по январь 2020 года в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району Приморского края поступил ряд обращений от граждан. Приморцы сообщали о том, что с их дачных участков пропали ценные вещи, инструменты, бытовая техника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности и местонахождение граждан, причастных к совершению серии имущественных преступлений. подозреваемых задержали. В отделе полиции задержанные дали признательные показания, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что двое жителей города Уссурийска в возрасте 26 лет, ранее судимых за преступления имущественного характера, проникали на дачи и похищали легкореализуемое имущество.

Установлена причастность задержанных к 6 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 200 тысяч рублей.

Следственным подразделением отдела МВД России по Надеждинскому району Приморского края в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Расследование уголовных дел продолжается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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