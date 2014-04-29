Инструкция по возврату налогового вычета за обучение

Как получить налоговый вычет за платную учебу в вузе, автошколе или спортивной секции и почему выгоднее будет оплачивать обучение по частям, а не за раз.

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется налогоплательщику на основании документов. При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, сообщает "Вести: Приморье".

МОЖНО

получить вычет, если вы оплатили свое обучение, своего ребенка (до 24 лет), своего подопечного (до 18 лет), своего бывшего подопечного (до 24 лет), брата или сестры (до 24 лет). Если вы платите за себя, форма обучения значения не имеет. Остальные должны учиться очно;

получить вычет не только за обучение в вузе, но и за оплату детского сада, школы и автошколы, курсов иностранного языка и т. д. У образовательного учреждения должна быть лицензия, при этом не важно, государственная это организация или частная. Она может быть даже иностранной;

получить налоговый вычет за три прошедших года;

получить вычет как в налоговой, так и у работодателя.

НЕЛЬЗЯ

получить вычет, если вы использовали при оплате учебы маткапитал.

Максимальная сумма, которая учитывается при исчислении вычета за собственное обучение либо обучение брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с лечением (за исключением дорогостоящего лечения), уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации, — 120 000 рублей.

Максимальная сумма, которая учитывается при исчислении вычета за обучение собственных или подопечных детей, — 50 000 рублей.

Дорогостоящее обучение лучше оплачивать поэтапно. Если вы за раз заплатите 300 000 рублей за три года обучения, то получите вы столько же, сколько получили бы, отдав 120 000. Выгоднее для получения вычета каждый год отдавать 100 000.

Список документов:

справка 2-НДФЛ;

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

заявление о возврате;

договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг;

платежные документы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.);

Если вы платили не за себя:

справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства;

документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]