Скручивание пробега: новые штрафы готовят автолюбителям
В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщает "Вести: Приморье". Информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагают взыскивать за такие услуги суммы до 1 млн рублей. По данным сайтов объявлений о продаже автомобилей и дилеров, у некоторых марок доля подержанных машин со скрученным пробегом составляет 35–50%.
Организовать дискуссию с участием представителей заинтересованных ведомств и экспертов планируют на площадке парламентского комитета по транспорту и строительству.
В РОАД считают, что размер штрафа для физических лиц, попавшихся на таком бизнесе, стоит штрафовать на 300 тысяч рублей, юридических лиц — на 1 млн рублей.
Замглавы комитета Александр Старовойтов поддерживает предложение и выступает за более суровое наказание — вплоть до уголовного. «По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», — приводит газета «Известия» слова парламентария.
В думском комитете по законодательству и госстроительству также считают, что ситуация с недостоверными данными о пробеге носит массовый характер и ее нужно решать.
— Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять процессуальный документ (протокол). Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например для МВД, — пояснил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.
С ГИБДД предметно обсуждать вопрос о наказании за скрученный пробег можно будет после появления текста законопроекта, отметил Александр Старовойтов. По его словам, проект акта может быть разработан до конца 2020 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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