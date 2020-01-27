Скручивание пробега: новые штрафы готовят автолюбителям

В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщает "Вести: Приморье". Информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагают взыскивать за такие услуги суммы до 1 млн рублей. По данным сайтов объявлений о продаже автомобилей и дилеров, у некоторых марок доля подержанных машин со скрученным пробегом составляет 35–50%.

Организовать дискуссию с участием представителей заинтересованных ведомств и экспертов планируют на площадке парламентского комитета по транспорту и строительству.

В РОАД считают, что размер штрафа для физических лиц, попавшихся на таком бизнесе, стоит штрафовать на 300 тысяч рублей, юридических лиц — на 1 млн рублей.

Замглавы комитета Александр Старовойтов поддерживает предложение и выступает за более суровое наказание — вплоть до уголовного. «По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», — приводит газета «Известия» слова парламентария.

В думском комитете по законодательству и госстроительству также считают, что ситуация с недостоверными данными о пробеге носит массовый характер и ее нужно решать.

— Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять процессуальный документ (протокол). Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например для МВД, — пояснил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.

С ГИБДД предметно обсуждать вопрос о наказании за скрученный пробег можно будет после появления текста законопроекта, отметил Александр Старовойтов. По его словам, проект акта может быть разработан до конца 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]