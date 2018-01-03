Мужчину спасли из горящей квартиры в Находке

Утром 27 января в пожарно-спасательную службу города Находка поступила информация о том, что в квартире дома, расположенной на улице Спортивная произошло возгорание, сообщает "Вести: Приморье".

По сигналу тревоги прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

На момент возгорания в жилом помещении находился мужчина, которого огнеборцы спешно вывели на свежий воздух. Медицинская помощь ему не понадобилась.

В ходе разведки было установлено, что горят: электропроводка, шкаф, стены и домашние вещи.

Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. К тушению привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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