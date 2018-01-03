Мужчину спасли из горящей квартиры в Находке
Утром 27 января в пожарно-спасательную службу города Находка поступила информация о том, что в квартире дома, расположенной на улице Спортивная произошло возгорание, сообщает "Вести: Приморье".
По сигналу тревоги прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
На момент возгорания в жилом помещении находился мужчина, которого огнеборцы спешно вывели на свежий воздух. Медицинская помощь ему не понадобилась.
В ходе разведки было установлено, что горят: электропроводка, шкаф, стены и домашние вещи.
Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. К тушению привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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