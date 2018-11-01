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Прямой разговор с Олегом Кожемяко. Губернатор Приморья ответит на вопросы жителей края

Прямой разговор с Олегом Кожемяко. Губернатор Приморья ответит на вопросы жителей края и корреспондентов. Смотрите нас в эфире 2 - 3 февраля на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Восток 24», «ОТВ» и «ОТР».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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