«Покусилась на святое»: поведение жителей дома по улице Сочинской жарко обсуждают во Владивостоке

«Покусилась на святое»: поведение жителей седьмого дома по улице Сочинской жарко обсуждает блогосфера Владивостока.

В сети появился ролик, на котором мужчина пинает ногами собаку и размахивает руками перед лицом ее хозяйки.

Оказалось, что бурная реакция вызвана агрессивным поведением четвероногого. Собака укусила жителя дома в пах.

«Вести: Приморье» связались со всеми участниками конфликта и готовит репортаж по следам этой истории, чтобы разобрать все подробности.

Смотрите репортаж об этом в вечерних выпусках программы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]