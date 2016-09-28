«Покусилась на святое»: поведение жителей дома по улице Сочинской жарко обсуждают во Владивостоке
«Покусилась на святое»: поведение жителей седьмого дома по улице Сочинской жарко обсуждает блогосфера Владивостока.
В сети появился ролик, на котором мужчина пинает ногами собаку и размахивает руками перед лицом ее хозяйки.
Оказалось, что бурная реакция вызвана агрессивным поведением четвероногого. Собака укусила жителя дома в пах.
«Вести: Приморье» связались со всеми участниками конфликта и готовит репортаж по следам этой истории, чтобы разобрать все подробности.
Смотрите репортаж об этом в вечерних выпусках программы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
27.01.2020 Покусилась на "святое": собака укусила мужчину в пах и он жестко отомстил псу и его хозяйке
-
30.05.2018 Жители Владивостока заметили необычное зрелище у берегов Спортивной гавани
-
16.04.2018 Журналисты "Вести:Приморье" нашли "гиблое место" под Артемом (фото 18+)
-
03.10.2019 Новые площадки и дворы радуют горожан во Владивостоке
-
15.01.2018 Блэкаут на Светланской, 183: никогда такого не было, и вот опять (видео)
-
28.09.2016 Во Владивостоке дольщики не могут въехать в новый дом,полностью готовый к сдаче
Добавить комментарий