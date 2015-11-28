"Вести: Приморье. Интервью". Позиция ЛДПР о голосовании по закону о поправках в Конституцию
Андрей Андрейченко, депутат Государственной Думы РФ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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