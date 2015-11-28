Новости Общество Видео "Вести: Приморье. Интервью" О программе

Сегодня, 17:53
 

"Вести: Приморье. Интервью". Позиция ЛДПР о голосовании по закону о поправках в Конституцию

Андрей Андрейченко, депутат Государственной Думы РФ


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий



Восток 24: Наши вести