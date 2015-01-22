Во Владивостоке за солидные деньги ищут персонального водителя для руководителя

Сервис Superjob отобрал самые дорогие вакансии января 2020 года во Владивостока, сообщают "Вести:Приморье".

В частности, во Владивостоке предлагают от 75 тысяч рублей в месяц эксперту по работе с корпоративными клиентами (средний бизнес). Также объявлена вакансия менеджера по продажам рекламных услуг с зарплатой от 70 тысяч рублей.

Менеджеру по работе с корпоративными клиентами готовы платить от 60 тысяч рублей, как и руководителю филиала.

А от 50 тысяч рублей будет получать персональный водитель для руководителя. От соискателя требуется опыт работы от 3 лет, среднее специальное образование, полная занятость, умение управлять автомобилем регионального директора (Toyota Rav4). В райдере обязательных требований также соблюдение правил дорожного движения, выполнение служебных и личных поручений директора, командировки по Приморскому краю, содержание автомобиля в чистоте, прохождение своевременного техобслуживания автомобиля и при необходимости инициатива проведения ремонтных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]