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Во Владивостоке за солидные деньги ищут персонального водителя для руководителя

Во Владивостоке за солидные деньги ищут персонального водителя для руководителя

Сервис Superjob отобрал самые дорогие вакансии января 2020 года во Владивостока, сообщают "Вести:Приморье".

В частности, во Владивостоке предлагают от 75 тысяч рублей в месяц эксперту по работе с корпоративными клиентами (средний бизнес). Также объявлена вакансия менеджера по продажам рекламных услуг с зарплатой от 70 тысяч рублей.

Менеджеру по работе с корпоративными клиентами готовы платить от 60 тысяч рублей, как и руководителю филиала.

А от 50 тысяч рублей будет получать персональный водитель для руководителя. От соискателя требуется опыт работы от 3 лет, среднее специальное образование, полная занятость, умение управлять автомобилем регионального директора (Toyota Rav4). В райдере обязательных требований также соблюдение правил дорожного движения, выполнение служебных и личных поручений директора, командировки по Приморскому краю, содержание автомобиля в чистоте, прохождение своевременного техобслуживания автомобиля и при необходимости инициатива проведения ремонтных работ.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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