Во Владивостоке за солидные деньги ищут персонального водителя для руководителя
Сервис Superjob отобрал самые дорогие вакансии января 2020 года во Владивостока, сообщают "Вести:Приморье".
В частности, во Владивостоке предлагают от 75 тысяч рублей в месяц эксперту по работе с корпоративными клиентами (средний бизнес). Также объявлена вакансия менеджера по продажам рекламных услуг с зарплатой от 70 тысяч рублей.
Менеджеру по работе с корпоративными клиентами готовы платить от 60 тысяч рублей, как и руководителю филиала.
А от 50 тысяч рублей будет получать персональный водитель для руководителя. От соискателя требуется опыт работы от 3 лет, среднее специальное образование, полная занятость, умение управлять автомобилем регионального директора (Toyota Rav4). В райдере обязательных требований также соблюдение правил дорожного движения, выполнение служебных и личных поручений директора, командировки по Приморскому краю, содержание автомобиля в чистоте, прохождение своевременного техобслуживания автомобиля и при необходимости инициатива проведения ремонтных работ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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