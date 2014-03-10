Крупную партию взрывчатых веществ изъяли у жителя Приморья
Житель Тернейского района предстанет перед судом за незаконный оборот взрывчатых веществ в крупном размере. В общей сложности сотрудники полиции изъяли у мужчины более трех килограммов опасного вещества.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель одного из сел Тернейского района незаконного приобрел крупную партию взрывчатых веществ.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, а во время обыска в его жилище было обнаружено и изъято более трех килограммов смеси, состоящей из промышленно изготовленных метательных взрывчатых веществ на основе бездымного пороха.
Житель села был доставлен в отделение для дачи показаний, а по факту обнаружения взрывчатых веществ проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить, где и с какой целью мужчина приобрел крупную партию данного вещества.
За незаконные приобретение, перевозку и хранение оружия, его компонентов и боеприпасов задержанному грозит не только крупный штраф, но и до четырех лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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