Жительница Приморья скинула таксу с пятого этажа и оказала сопротивление полиции

16 декабря 2019 года в квартире дома на улице Кирова в городе Артеме 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с хозяином жилища, обратила внимание на собаку породы такса, которая находилась на балконе и из хулиганских побуждений скинула ее с высоты 5 этажа. В результате падения собака погибла. В связи с хулиганскими действиями на место происшествия приехали сотрудники полиции, которым женщина оказала сопротивление и причинила вред здоровью средней тяжести,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Ск РФ по Приморскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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