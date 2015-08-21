Хабаровчанин с наркотиками задержан в Приморье

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в городе Уссурийске, на улице Раковской обратил внимание на подозрительного прохожего. Мужчина медленно шел, оглядывался по сторонам и, как будто сверялся с информацией в телефоне.

Завидев росгвардейцев, гражданин заметно занервничал и попытался выбросить в кусты продолговатый предмет. Сотрудники вневедомственной охраны остановили мужчину для выяснения личности. На вопрос стражей порядка о содержимом свертка, прохожий сознался, что в пакете находится наркотическое вещество. При проверке по базе данных установлено, что задержанным оказался ранее судимый 36-летний житель Хабаровского края.

О происшествии росгвардейцы немедленно проинформировали сотрудников полиции. Изъятое направлено на экспертизу. Позднее специалистами было установлено, что в пакете находились три свертка с гашишным маслом общим весом свыше 21 грамма, марихуаной весом более 27 граммов и смесью табака с маслом каннабиса весом почти 6 граммов, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]