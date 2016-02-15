Двум иногородним "гастролерам" вынесли приговор во Владивостоке
Первомайским районным судом города Владивостока вынесен приговор в отношении двух жителей Приморского края, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, преступление было совершено двумя ранее судимыми жителями городов Арсеньева и Находки. Проникнув в автомобиль и запустив двигатель, мужчины похитили транспортное средство с придомовой территории.
После того, как обвиняемые прокатились на угнанном автомобиле, они оставили его около одного из домов по улице Харьковской.
Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенной группой лиц по предварительному сговору).
Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность фигурантов к совершению преступления против собственности.
На основании исследованных материалов уголовного дела суд назначил наказание одному из обвиняемых за содеянное 4 года лишения свободы (с учетом частичного присоединения ранее назначенного наказания) с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму (с учетом рецидива) - 2 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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