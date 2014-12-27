Не менее 1800 семей Приморья получат региональный маткапитал за третьего ребенка в 2020 году

336,3 миллиона рублей запланировали в бюджете Приморья в 2020 году на выплату регионального материнского капитала семьям за рождение третьего (последующего) ребенка. Его размер сейчас составляет 184,4 тысячи рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, в прошлом году сертификаты на эту меру социальной поддержки получили 2,8 тысячи многодетных приморцев. Почти 2,2 тысячи из них уже израсходовали средства региональной поддержки.

Большая часть получателей направили деньги на ремонт жилья и улучшение жилищных условий – строительство или покупку квартир. Так же средства можно направить на оплату медицинских, образовательных услуг и другие цели, оговоренные краевым законодательством.

Напомним, региональный материнский капитал семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок, стали выплачивать в 2013 году. За это время его «стоимость» увеличивалась со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. С 2016 года выплату стали индексировать с учетом инфляции. Размер демографической выплаты в 2020 году составляет – 184 421 рубль.

С 2019 года сертификаты на региональный материнский капитал также стали вручать семьям, в которых родился второй ребенок. Размер выплаты – 30% от «стоимости» федерального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом России. В прошлом году размер краевой выплаты при рождении второго малыша был почти 136 тысяч рублей. В 2020 году составляет 139 985 рублей.

Выплату семьи могут направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида. По оценке специалистов, большинство родителей используют средства для оплаты ипотечного кредита.

Для оформления мер соцподдержки, в том числе демографических, необходимо обращаться в МФЦ. Задать вопросы по выплатам и компенсациям можно и по единому телефону: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]