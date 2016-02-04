Запись детей в первые классы начнется во Владивостоке с 1 февраля
1 февраля школы Владивостока начинают запись детей в первые классы. Подать заявление в выбранную школу можно будет согласно графику, который каждая школа разрабатывает самостоятельно. Заявление о приёме детей в общеобразовательные учреждения также может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, прием в первые классы осуществляется в два этапа:
- с 1 февраля по 30 июня - для дошкольников, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- с 1 июля по 5 сентября – во все муниципальные общеобразовательные учреждения Владивостока при наличии свободных мест.
Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу, помимо заявления, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.
Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока еще раз напоминает, что проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам, при приеме в первый класс общеобразовательных учреждений любого типа и вида не допускается.
В случае возникновения спорных вопросов при приеме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии муниципального общеобразовательного учреждения и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.
Телефоны горячей линии: 253-47-38, 253-47-39.
Телефон горячей линии Министерства образования Приморского края: 240-07-22.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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