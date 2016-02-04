Запись детей в первые классы начнется во Владивостоке с 1 февраля

1 февраля школы Владивостока начинают запись детей в первые классы. Подать заявление в выбранную школу можно будет согласно графику, который каждая школа разрабатывает самостоятельно. Заявление о приёме детей в общеобразовательные учреждения также может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, прием в первые классы осуществляется в два этапа:

- с 1 февраля по 30 июня - для дошкольников, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

- с 1 июля по 5 сентября – во все муниципальные общеобразовательные учреждения Владивостока при наличии свободных мест.

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу, помимо заявления, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.

Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока еще раз напоминает, что проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам, при приеме в первый класс общеобразовательных учреждений любого типа и вида не допускается.

В случае возникновения спорных вопросов при приеме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии муниципального общеобразовательного учреждения и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Телефоны горячей линии: 253-47-38, 253-47-39.

Телефон горячей линии Министерства образования Приморского края: 240-07-22.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]