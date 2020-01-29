Температура воздуха опустится до экстремальных значений

О погоде на первую декаду февраля рассказал в интервью начальник Примгидромета Борис Кубай.

Мощный циклон, образовавшийся в Японском море, ведет себя строго по прогнозу. Он действ ительно раздвоился на два вихря, один из них перевалил остров Хонсю и вышел в Японское море, а второй перемещается вдоль тихоокеанского побережья Японии на северо-восток, к острову Хоккайдо. Энергетический потенциал первого не позволяет доминировать и развиваться над Японским морем, у него нет сил приблизиться к Приморскому краю со своим снегопадом. Сегодня, 29 января, в течение дня он окончательно превратится в ложбину тихоокеанского циклона, начнет делать петлю, отступать к югу, прижимаясь к западному побережью острова Хонсю и к ночи совсем исчезнет.

Второй вихрь 30 января подойдет к острову Хоккайдо и, продолжая набирать силу, направится в строну Берингова моря. С его удалением будет постепенно стихать и ветер на побережье Приморского края и в Японском море.

Похолодает. 30 января будет уже -12…-14 °C, 2 февраля -16…-18 °C, 3 — 5 февраля ожидается -22…-24°C. Это означает, что в течение первой декады февраля в Приморье будет происходить повсеместное понижение температуры. Самым холодным окажется период с 4 по 8 февраля. При этом в северной части Приморского края столбик термометра может достигать, а то и переваливать отметку -40 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]