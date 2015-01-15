Какой будет погода в Приморье в первые выходные февраля?

Ближайшие выходные дни придутся на начало последнего месяца зимы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в начале февраля в Приморье существенных осадков не ожидается, но похолодает. В субботу под влиянием гребня антициклона осадков не предвидится. Ночь будет морозная, -20...-28 °С, на юго-востоке и побережье -10...-18 °С. Дневные значения температур -5...-12 °С, на юге и побережье -4...+1 °С.

В воскресенье над Приморьем атмосферное давление будет падать, прибавится облачности, местами может пройти небольшой снег. Температурный фон станет еще немного ниже, чем в субботу.

Во Владивостоке в начале февраля осадков не ожидается. В ночные часы морозно, -12...-15 °С. Днем в субботу максимальная температура -3...-6 °С. В воскресенье днем усилится ветер и станет холоднее на 2 — 3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]