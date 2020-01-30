Двое рецидивистов оставили жителя Приморья без рогов

36-летний частный предприниматель сообщил в полицию о пропаже 183 килограммов рогов изюбря, приобретенных на законных основаниях.

Мужчина занимается закупом окостенелых рогов. В ноябре 2019 года он приобрел крупную партию рогов изюбря - 183 кг - и поместил ее в складском помещении на улице Ленинградской, откуда дериваты и были похищены.

Полицейские установили, что преступники проникли в помещение через окно.

Причиненный потерпевшему ущерб составил более 256 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое ранее судимых местных жителей в возрасте 21 года и 26 лет.

Они признались, что, случайно узнали о том, что на складе хранятся рога, и решили их похитить с целью личного обогащения. Похищенные дериваты злоумышленники продали, а вырученные денежные средства потратили по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере).

Фигурантов уголовного дела заключили под стражу. Им грозит наказание - до шести лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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