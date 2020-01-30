Двое рецидивистов оставили жителя Приморья без рогов
36-летний частный предприниматель сообщил в полицию о пропаже 183 килограммов рогов изюбря, приобретенных на законных основаниях.
Мужчина занимается закупом окостенелых рогов. В ноябре 2019 года он приобрел крупную партию рогов изюбря - 183 кг - и поместил ее в складском помещении на улице Ленинградской, откуда дериваты и были похищены.
Полицейские установили, что преступники проникли в помещение через окно.
Причиненный потерпевшему ущерб составил более 256 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое ранее судимых местных жителей в возрасте 21 года и 26 лет.
Они признались, что, случайно узнали о том, что на складе хранятся рога, и решили их похитить с целью личного обогащения. Похищенные дериваты злоумышленники продали, а вырученные денежные средства потратили по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере).
Фигурантов уголовного дела заключили под стражу. Им грозит наказание - до шести лет лишения свободы.